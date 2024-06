Lors de l'IGN Live, WayForward Games a dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Clock Tower : Rewind.Clock Tower est un jeu d'horreur sorti à l'origine sur la Super Famicom en 1995, dans lequel on suit Jennifer ( inspiré par Jennifer Connelly dans Phenomena) et ses trois amis qui ont été adoptés par une nouvelle famille. Cependant elles devront fuir le Scissor Man, un tueur en série qui les traqueront dans le manoir ou elles logent.Le remake comprend une galerie d'art, un lecteur de musique, une interview du créateur, des savestates, un opening en animé, des cutscenes en motion-comic et une chanson thème interprétée par Mary McGlynn (connue entre autre pour ses chansons dans la serie Silent Hill).Les joueurs peuvent également choisir entre le mode original et le mode Rewind, qui propose plusieurs ajouts au niveau du gameplay et des améliorations de la qualité de vie.Clock Tower : Rewind sortira en version numérique sur Nintendo Switch, Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam à l'automne 2024.Une version boite est en preco via LRG.