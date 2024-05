Spécial = Meilleurs jeux Co-op Local



Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Dimanche Midi

5 jeux Co-op Local (pas 3 ou 8, mais bien 5) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 5 jeux avec le meilleur Co-op Local(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Un catalogue choisi = 1 Point.Vous avez jusqu’àpour faire votre liste, après, je ne prendrais plus en compte les meilleurs jeux Co-op Local.Le résultat sera donné normalement Dimanche après-midi.Je comptabiliserais les points, comme ça nous aurons le TOP 5 Meilleurs jeux Co-op Local.(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix :It takes two (3 Points)Luigi's Mansion 3Unravel 2Children of MortaPikmin 3Streets of Rage 4 (2 Points)Dead NationPocky & Rocky ReshrinedIbb & ObbPatch QuestRiver City Girls 2Portal 2Metal Slug 3human fall flatMercenary kingsPlate upShip of foolslego marvelSpider HeckTowerfall AscensionWizard of legendCuphead