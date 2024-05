Petit coup de gueule concernant le poids des jeux abusivement trop lourd.



Je m'explique, j'ai téléchargé hier jedi survivor, 140go.



J'ai commencé la partie. Aujourd'hui j'ai voulu lancer flight simulator, mais je l'avais transféré sur mon dd externe.

Bon pas grave, je vais lancer Forza, peu pas, ilestpas sur le SSD.



Bon aller je me remets dans la trilogie de masse effect....peu pas.



Bon pas grave,je vais essayer Diablo 4 fraîchement télécharger sur le dd externe.....



Peu pas, je dois le transférer sur le SSD de mes c......

Et je doit donc transférer d'abord jedi survivor. Oui mais je veut continuer ma partie ce soir .....





Franchement vous faite comment sur cette gen?



Pourquoi on ne peut pas lancer un jeux sur le dd externe comme avant ?



Je m'en fous de ne pratiquement pas attendre. Je préfère attendre 1 ou 2 minutes de chargement, que de devoir transféré presque 300go a chaque fois.....



Bref cette génération, et le SSD,c'est de la bonne grosse m......