"The Secret of the 4 Winds" est le nouveau projet des espagnols de Kai Magazine pour la Megadrive, Kai Magazine qui a notamment deja sorti dessus Life on Mars (metroidvania) et Life on Earth (run&gun). Il s'agira d'un A-RPG dans un univers a la Snatcher/Policenauts prevu pour la fin de l'année.La cartouche contiendra une custom board avec une puce d'amélioration audio, mais il peut également être joué avec le son original de la console si vous le souhaitez.Cette vidéo contient à la fois l'audio amélioré et l'audio FM de l'introduction et du gameplay, également en anglais et en espagnol.Ceci n'est que le tout début du jeu. Plus loin, le joueur contrôlera 3 personnages différents en même temps (le joueur peut contrôler n'importe lequel des 3 personnages à tout moment et les autres personnages seront contrôlés par le CPU). Le joueur peut donner des ordres et des priorités aux autres personnages à tout moment afin que les compagnons fassent ce que nous voulons qu'ils fassent.Le gameplay sera profond, avec un peu de stratégie et de tactique avec un développement des personnages à volonté (faire évoluer un personnage donné en tant que tank ou en tant qu'attaquant ou soigneur, etc). L'histoire commence également de manière simple et assez typique, mais elle évoluera et changera beaucoup. Les décisions que vous prendrez au cours du jeu auront des conséquences, etc.