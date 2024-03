1. [PS5] Final Fantasy VII Rebirth – 262,656 / NEW

2. [NSW] Mario vs. Donkey Kong – 14,480 / 103,523

3. [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 11,643 / 1,767,792

4. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru – 9,708 / 998,597

5. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 9,251 / 5,728,200

6. [NSW] Shin Chan: Shiro of Coal Town – 7,352 / 28,945

7. [NSW] Goblin Slayer: Another Adventure – Nightmare Feast – 6,822 / NEW

8. [NSW] Splatoon 3 – 5,613 / 4,239,708

9. [NSW] Matsurika no Kei kEi Tenmei Iniden – 5,337 / NEW

10. [NSW] Minecraft – 5,468 / 3,458,115



Switch OLED – 51,250

PS5 – 41,786

Switch Lite – 6,979

PS5 Digital Edition – 6,281

Switch – 4,302

PS4 – 1,722

Xbox Series S – 1,221

Xbox Series X – 1,130

New 2DS LL – 13



62 531 Switch / 48 067 PS5 / 2 351 XSXIS