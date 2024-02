CDRomance, site de Rom et Isos notamment connu pour proposer des versions pré-patchés de fantrad, des versions undub et de Eboot PSP, vient de tomber.En effet le site a a récemment reçu des menaces juridiques (certainement toujours les mêmes évidement) et tout les liens ont été supprimés... enfin plus ou moins.En effet le seul moyen de recuperer les jeux est de passer par ce site http://cdromance.org/ et d'utiliser le numero "CDR Ticket" trouvable sur chaque page de roms/isos du site original https://cdromance.com/ On imagine bien que ça ne dura pas éternellement donc pour ceux qui jouent en émulation, c'est ptete le moment de faire le plein de roms et isos, notamment de J-RPG traduit, avant la mort définitive.