Boire ou séduire ? Faut choisir.



Je ne fais pas parti de ces joueurs qui prennent les jeux mobiles de haut. Comme dans tous les domaines vidéoludiques, il y a à boire et à manger. Aujourd’hui on va plutôt voir ce qu’il y a à boire, du coup on se retrouve ce soir au, un lieu sympa et cosy ouvert par les coréens de Corners Studio le 29 juin 2010.Bon qu’est-ce qu’on fait là, on ne pas rester planter devant la porte pendant 100 ans ! Allez, on va boire un coup (et pécho).Bar Oasis est un jeu d’aventure de type Visual Novel, mais qui propose tout de même une dimension simulation qui rappelle pas mal Cooking Mama.Dans ce genre de jeu, l’histoire est on ne peut plus centrale. Nous incarnons Victor (ou Vic), un barman novice, embauché pour soulager le gérant, un mec aussi élégant que haut en couleurs.Vic sera un peu épaulé au début, mais devra vite apprendre à se débrouiller tout seul et à satisfaire des clients plutôt exigeants.Dans le tas, il fera la connaissance pêle-mêle de Mark, un photographe italien collectionneur de culottes et de strings, d’Alex un petit gros adepte de Martini qui se prend pour James Bond.Il y a aussi le guindé et obséquieux M. Robinson, qui viendra vous gonfler sur sa science des cocktails, n’oublions pas Sheila, la belle blonde jeune trentenaire qui se rêve en actrice, ou encore de Desree la working-girl métisse au sex-appeal ravageur…Bref c’est une véritable galerie de personnages pittoresques qui viendront vous rendre visite au bar. En plus de prendre un verre en votre compagnie, ils auront souvent une anecdote bateau à raconter, des potins croustillants, causer sur leurs doutes ou leurs désirs, ou tout simplement passer en revue leur journée à l’usine.Ce côté très naturel au niveau des interactions sociales est sans aucun doute le gros point fort de Bar Oasis. De la vie quotidienne, avec des gens lambdas, avec des préoccupations très terre à terre et surtout très mature. Le titre n’est en effet jamais destiné aux enfants, ne serait-ce que de par sa thématique autour de l’alcool.Ça discute cul, soirées arrosées, argent, entres autres… Le propos est très familier, les personnages s’expriment comme de réelles personnes de la vie quotidienne, et agissent d’ailleurs comme ces derniers. Il peut arriver qu’un de vos habitués arrivent raid bourré et vous demande de manière très lourde un nouveau verre (de trop) quitte à vous gerber sur la gueule ! Et en tant que barman vous aurez souvent le choix de le servir avec toutes les conséquences que cela implique donc, ou de l’envoyer se faire voir quitte à froisser votre entente avec lui.En plus de ces habitués, vous devrez aussi (et surtout) satisfaire le quidam moyen avec vos cocktails. Et là on passe d’un Visual Novel pur jus, à un jeu de simulation de barman à la Cook, Server, Delicious ! Et là, Corner Studio ne s’est pas moqué de ses joueurs puisqu’ils ont tout mis les petits plats dans les grands.Comme la publicité sur l’alcool est fortement reglementée (voire purement interdite) dans la plupart des pays, je pense qu’il n’a pas été très difficile pour ce petit studio coréen d'obtenir les faveurs de grandes marques de boissons alcoolisées. Cela leur fait une exposition à moindre coût. Martini, Smironoff, Absolute Vodka, Bailyes, Malibu, J&B, Chivas Regal, Gordon’s, Tequila José Cuervo, Cointrau, Bols Curacao etc… La liste est réellement impressionnante, ne manque réellement à l’appel que le pastis Ricard 51 et les véritables domaines pour les vins.Entre deux conversations, vous allez devoir donc bosser, et fabriquer l’un des 100 cocktails environ disponibles sur cette application. Et lorsque l’on sait qu’il s’agit de véritables recettes, cela change tout car en plus d’un jeu, vous avez une vraie application pour concocter vos boissons.Il faudra choisir le bon verre, le bon shaker, et les bons produits, et ensuite presser les agrumes via un mouvement de presse sur l’écran tactile, remuer votre téléphone pour mimer le fait de touiller, et surtout verser les boissons en inclinant toujours votre téléphone et en respectant le dosage indiqué.Et pour remuer le tout, vous allez devoir secouer votre smartphone tel un shaker.L’accéléromètre de l’iPhone est mis à profit de fort belle manière, et tout cette partie « barman » rajoute réellement un plus, et une dimension « jeu vidéo » au titre.Les clients évalueront vos cocktails, allant de « SEWAGE » (ou dégueulasse, égout quoi) à « EXCELLENT ».Cela influera sur vos pourboires, et votre recette du soir. Corner Studio nous propose donc ici une vraie simulation de barman, alliant le côté technique de la chose, et le côté humain avec ces clients aux tempéraments bien différents.Le jeu n’est toutefois pas exempt de défauts. Le plus important est la relative simplicité de ces phases de cocktails. Il est vraiment très difficile de se louper, surtout que le jeu vous guide un peu trop bien. L’autre soucis et un peu plus fâcheux cette fois, c’est le personnage de Desree. Mis à part sa plastique (ou artwork si vous voulez) de rêve, ben pas grand-chose.Ce personnage central dans ce jeu, est somme toute assez plat, peu intéressant, et vraiment mal écrit. C’est vraiment dommage de s’être autant loupé sur la jeune femme d’autant que c’est l’un (si ce n’est LE) des protagonistes les plus importants.La fin est réellement expédiée, le jeu se termine de manière assez abrupte. Visuellement on aurait aimé un peu plus de variétés dans les prises de vue du bar.Parmi les défauts enfin, notons que le titre est entièrement en anglais ce qui peut être un réel repoussoir pour les joueurs peu doués avec la langue de Shakespeare. D’autant que du texte, il y en a… vraiment… beaucoup…Artistiquement le jeu est par contre impeccable, le character-design est sublime, ce qui est souvent le cas dans les productions coréennes et surtout la musique est tout simplement d’une qualité rare pour un jeu mobile. En plus d’être excellentes, les pistes sont nombreuses, et leurs côtés jazzy collent idéalement à l’atmosphère smooth du jeu. Le jeu a d'ailleurs obtenu une récompense pour sa bande-son, cela veut tout dire. Pour le prix et le genre, la durée de vie est exemplaire. Comptez environ 10 heures pour le boucler très tranquillement.