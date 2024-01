Deja dispo sur PC depuis un moment, Alisa du studio japonais Casper Croes, sortira sur console le 6 Fevrier prochain."L'agent royal d'élite Alisa qui est à la poursuite d'un voleur connu se retrouve soudainement emmenée dans un vieux manoir étrange de style victorien. Désormais piégée dans "le monde à l'envers", Alisa doit trouver un moyen de s'échapper, tout en étant hantée par les étranges habitants du manoir, des poupées mécanisées. Pourrez-vous survivre à la maison de poupées... et vous échapper en gardant votre humanité ?"

posted the 01/10/2024 at 12:49 PM by guiguif