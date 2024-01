Je ne comprends pas que ma PS5 :



- doive être posée à l'horizontale sous peine d'avoir la pâte thermique qui coule ;



- que mon lecteur déconne en refusant d'éjecter les disques, et je pressens une panne prochaine



- qu'elle refuse de s'allumer par moment.





et ça coûte cher. Je ne suis pas le seul et Vraiment je ne comprends pas.





Excusez ce titre putaclic.



https://www.webblog.tophebergeur.com/resolution-problemes-ps5.html

https://www.bordel-de-nerd.net/les-problemes-techniques-les-plus-frequents-sur-playstation-5/