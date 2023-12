Hunter X Hunter aura le droit a une adaptation en jeu de combat. Plus d'infos seront donné le 6 Janvier prochain.Le jeu sera edité par Bushiroad Games habitué des adaptation d'animes et developpé par Eighting (Bloody Roar) qui a dernierement developpé DNF Duel avec Arc System Work pouvant donc, avec un peu de chance, nous faire penser qu'on aura le droit a un vrai jeu de versus et pas un arena fighters.

posted the 12/16/2023 at 11:05 AM by guiguif