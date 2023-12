Final Fantasy XVI





Sony Interactive Entertainment Japan Asia a annoncé les lauréats des "PlayStation Partner Awards 2023 Japan Asia" etles gagnants sont les suivants :Décerné aux trois meilleurs titres développés dans les régions Japon/Asie ayant réalisé les meilleures ventes mondiales entre octobre 2022 et septembre 2023 (calculé sur la base des ventes de versions packagées et des ventes numériques (y compris le contenu additionnel et la monnaie de jeu) sur le PlayStation®Store.).Final Fantasy XVI (Square Enix)Genshin Impact (miHoYo)Resident Evil 4 (Capcom)Décerné aux titres développés dans la région Japon / Asie dont les ventes mondiales ont été les plus importantes entre octobre 2022 et septembre 2023, et dont les résultats d'activité sont particulièrement remarquables (calculé sur la base des ventes de versions packagées et des ventes numériques (y compris le contenu additionnel et la monnaie de jeu) sur le PlayStation®Store.).Armored Core VI : Fires of Rubicon (FromSoftware)Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion (Square Enix)Elden Ring (FromSoftware)eFootball 2023 (Konami Digital Entertainment)Sonic Frontiers (SEGA)Street Fighter 6 (Capcom)Wo Long : Fallen Dynasty (Koei Tecmo Games)Décerné aux titres dont les résultats d'activité sont particulièrement remarquables (calculé sur la base des ventes de versions packagées et des ventes numériques (y compris le contenu additionnel et la monnaie de jeu) sur le PlayStation®Store.).Hogwarts Legacy (Warner Bros. Japan)Resident Evil Village VR Mode (Capcom)Street Fighter 6 (Capcom)Décerné aux cinq meilleurs titres choisis par les joueurs dans les régions du Japon et de l'Asie. Les titres candidats sont directement issus des 30 meilleurs titres sortis entre octobre 2022 et septembre 2023, classés selon le nombre total d'heures de jeu dans la région Japon et Asie.Armored Core VI : Fires of Rubicon (FromSoftware)Final Fantasy XVI (Square Enix)Hogwarts Legacy (Warner Bros. Japan)Persona 5 Royal (ATLUS) (version PS5 sortie en 2022)Resident Evil 4 (Capcom)