Jeux Video

Venant du même leaker qui a fourni à The Snitch (le nouveau) des screens et infos de Rise of the Ronin, et l'existence à confirmer d'une extension pour GOW Ragnarok.Donc pour la Switch "2" :- Nom de code NG- Deux modèles : 449€ pour le standard, 399€ pour un modèle only démat- Nintendo aurait un objectif de lancement pour le 24 septembre 2024. Ils garderaient néanmoins une fourchette jusqu'à novembre en cas de prob (stock ?).449 ballesMais pas surprenant vu le prix actuel de la Switch...