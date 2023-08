Premier Trailer





Dernier Trailer



Premier TrailerDernier Trailer

Nan franchement c'est quoi ce downgrade ? Alors oui c'est plus beau mais on passe de ce qui semblait etre un A-RPG a cam fixe a la Secret of Mana a un jeu qui a l'air d'avoir completement zapper le coté aventure pour se focaliser uniquement sur des suites de combats.Dommage la version originale qui n'existera donc jamais me faisait bien plus de l'oeil.