Tombi! (ou Tomba! aux US), le jeu culte et rare de la PS1 ressortira sur PS4/PS5/Switch/Steam avec une version boite chez LRG.L'OST sera refaite par la compositrice d'origine Fujita Harumi qui a aussi taffé sur SOR4, Final Fight ou Megaman 3.

Who likes this ?

posted the 07/12/2023 at 08:38 PM by guiguif