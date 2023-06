Pour la fin de l'année nous avons le retour en force de deux mascottes qui sont encore aujoud'hui des références en 2D et qui pourrait même confirmer encore plus leur statut culte.Que de chemins parcourus, qui aurait pu dire à l'époque de la guerre en entre Sega et Nintendo, que Nintendo mettrait en avant dans un Nintendo Direct un jeu Sonic plateforme en 2D.Pour moi la différence durant des années entre Sonic et Mario, c'était que Sonic misait sur la vitesse, la ou Mario c'était plus à "tâtons" que tu abordais le monde, deux approches différentes de la plateforme 2D, mais là Mario a reprit une mécanique de Sonic dans le fait que l'on puisse "rider", ça donne un coté plus "dynamique" au gameplay et Sonic a reprit des petits chose de Mario comme le fait que Sonic peut remonter le ruisseau et le mode "joueurs"Les deux jeux ont l'ait de tourner en 60FPS, ça permet d'avoir une meilleur lisibilité, Sonic y gagne en lisibilité et Mario y gagne en dynamisme.Conclusion, c'est depuis longtemps une des premières fois que j'ai autant d'envie de jouer aux deux jeux !c'est le plus "Sonic" des "Mario" et inversement