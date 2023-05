Les Zelda CDI, de grosses daubes pour certains, des objets fascinants pour ceux n'ayant jamais pu mettre la main dessus (et vu leurs prix aujourd'hui...), dans tout les cas le 3eme opus de la serie, Zelda's Adventure, a eu le droit a un demake sur Game Boy par John Lay (meme si apparemment il y aurait encore quelques soucis).Evidement il y a de grandes chances que Nintendo mettent son nez dedans.La rom est telechargeable gratuitement sur son Itchio et jouable aussi bien en emulateur que sur une vrai Game Boy, ou directement via navigateur: https://john-lay.itch.io/zeldas-adventure

posted the 05/02/2023 at 09:46 AM by guiguif