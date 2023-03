Je regardais cette vidéo :Et à 7 min 25 , j'ai été très surpris de découvrir que le budget de Breath of the Wild était de... 100 millions de dollars O_o ?! Comme pour Red Dead Redemption II. Problème : je ne trouve pas du tout la source sur Internet, à part un topic de JVC qui parle d'un budget de 50 millions... Quelqu'un connait la source de cette information ?

posted the 03/28/2023 at 02:35 AM by suzukube