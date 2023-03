Le spin-off de la serie Bayonetta, Bayonetta Origin: Cereza & The Lost Demon, sort vendredi, allez-vous l'acheter ?1) Day One2) Non merci3) Quand ça sortira sur Switch 24) En promo peut-etre5) Autre reponse

Like

Who likes this ?

posted the 03/12/2023 at 10:03 PM by guiguif