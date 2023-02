Alors qu'on pensait le jeu coincé sur Appel Arcade, il semblerait qu'il en soit tout autre.Lors de l'event Magic 2023, Hironobu Sakaguchi le père de la série Final Fantasy a déclaré qu'il serait intéressé par une sortie PC (car les consoles ça pue maintenant) et une suite de Fantasian. Cependant, il n'y a pas encore de confirmation concrète en ce qui concerne l'un ou l'autre."Il y a beaucoup de fans qui veulent le voir sur Windows, ainsi que beaucoup de questions concernant une suite. Je souhaite continuer à faire de mon mieux et y travailler… Fantasian est un titre que je veux encore que les gens découvrent."Fantasian est sorti en 2021 sur Apple Arcade et avait comme particularité d'avoir des décors en diorama.