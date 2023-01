NISA annonce le portage PS5 (étrangement pas PS4), Switch et PC de Rhapsody II: Ballad of the Little Princess et Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom, sortis respectivement sur PS1 et PS2 uniquement au Japon. Les jeux sur Steam seront vendu separement.Ils font suite a "Rhapsody: A Musical Adventure" present dans la compile "Prinny Presents NIS Classics Vol. 3", mais contrairement a ce dernier ils ne sont pas des Tactical, mais des RPG au tour par tour.Ils auront le droit uniquement a une traduction anglaise et un doublage anglais sera fait pour l'occasion