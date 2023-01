Sous ce froid hivernale,une chaleur me prend au corp depuis quelques jours en voyant les tests d un jeu qui n aurait jamais dù sortir.



Je ne vais pas sortir de noms mais je pense que vous connaissez tous les chaînes de JV et leurs testeurs en carton.

J avais regardé quelques videos du jeu et depuis ses premieres presentation de gameplay et sa demo,je savais qu on aurait droit à une bouse de l animal le plus crasseux qui existe sur terre.

Mais hier soir je m etais quand meme plongé dans le jeu via un streaming de gameplay de 6h et quel fût ma desception en voyant que ce jeu etait pire que ce que je pensais.



Comment un jeu aussi mediocre n a t il pas pu se faire massacrer??

Toutes les raisons sont reunit pour cracher sur ce jeu,se faisant passer pour un triple A exclusivement conçu pour une console de derniere generation vendu à prix fort.

Je ne vais pas plonger dans la vulgarité,mais les mots font sens,et sous entendent ma pensé.

Une pensé qui n est dite que trop gentillement par ces testeurs.A les ecouter,le jeu n est juste pas bon.Mais non,le jeu n est pas JUSTE pas bon!!Il est catastrophique.

Et c est justement ça que je leur reproche,de ne pas oser froisser les editeurs.



Evidemmment,ils n ont pas le choix,bien obligé de garder un semblant de credibilité,ils ne vont pas dire que le jeu est genial.Mais ne veulent pas dire non plus que le jeu est infecte.



Heureusement que des chaînes d amateurs perdu au fin fond de youtube existe,l avis le plus pertinent reste celui qui achete le jeu,qu on soit d accord avec lui ou non,les choses font qu il n a aucune retenu.