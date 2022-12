Allez go mon ptit top 5 de weeb et de fanboy Square-Enix de M. Une année bien moisie avec moultes déceptions mais 2023 rattrapera tout ça... normalement.J'accepte les insultes pour mon mauvais gout dans la joie et la bonne humeur, c'est pas moi qui ban.J’ai hésité entre lui et Kirby & Le Monde Oublié mais comme je ne voulais pas avoir de jeux Nintendo dans mon top... Je plaisante. Dans le fond je ne peux qu’être déçu de ne pas avoir eu ma grande aventure à la Xenoblade avec des graphismes en 1080p et la possibilité de voler comme les trailers me l'avait presque vendu, mais dans les faits je me suis plus amusé dessus que sur Xeno 3. Combats funs, exploration amusante grâce au vol et décors variés m’auront fait passer une 40enes d’heures agréables malgré une menace finale nulle a chier et des soucis de fluidité incompréhensibles dans certains endroits même sur PS5.J’avais fait le jeu en jap à l’époque de la PSP sans rien capter donc je le vois comme un nouveau jeu sorti cette année. Malgré 2/3 passages chiants (étrangement lié a Aerith, Tifa superior what else) j’ai dévoré ce préquel de FF7. Système de combat au top, doublage jap et dernier tiers très bon (même si merci la nostalgie). Je me suis même tapé les 300 missions annexes jusqu’au platine car une fois l'aventure principale bouclée car j’en voulais encore (merci aux soluces pour les trophées impossibles a deviner).Oui et je vous e...Mais quand je pense aux jeux qui m’ont vraiment amusés sans jamais m’emmerder une seule seconde bah désolé, mais je me suis éclaté sur ce Valkyrie Elysium (je le place même devant Crisis Core, quelle indignité).Superbe ambiance/decors, système de combat excellent, meilleurs OST de Sakuraba depuis longtemps ect... j'aurais voulu tellement plus de niveaux differents.Les Nostradamus du site et de tout internet avaient prévus un foirage total alors que le grand esprit clairvoyant que je suis avait prévu le meilleurs Sonic 3D depuis l’ere Dreamcast. Qui a eu raison ? Moi évidement (j'ai fait la même prévision pour Forspoken, soyez prêt). Un jeu non exempte de défauts (trop simple, niveaux classiques trop cours ect...), mais fun du début a la fin avec de solides bases pour la suite. PS :OST de l’année.Ah enfin un peu de bon gout dans ce top 5 des 13/20 et de la weeberie. J’ai rien à dire, tout a déjà été dit.Kirby & le Monde Oublié pour son coté chill/fun et son post game bien sale et Horizon Forbidden West pour ses décors, ses combats contre les mechas et son lore que j’apprécie beaucoup.Enders Lilies, Phoenotopia Awakening et Cuphead.Et pour ceux qui se demande ou sont GOWR, Bayo 3 and co je les casserais dans mon Flop 5 demain ou âpres demain