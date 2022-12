Plus d'infos aujourd'hui sur l'adaptation du One Shot Sand Land d'Akira Toriyama sorti en 2000.Outre un jeu video fait par Bandai Namco dont on attend toujours les premieres images et surtout le support, nous apprenons aujourd'hui la production d'un anime (film ?) en CGI (c'est triste mais c'est la mode) co-produit par Sunrise, Kamikaze Douga et Anima Production.Plus d'infos le 17.