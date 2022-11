Le jeu est disponible sur PC via Steam, Quest via Oculus Store et Rift via Oculus Store depuis le 18 août 2022.





Le jeu sortira aussi sur PC (Steam) et Quest (Oculus Store).

Nous connaissons désormais le prix du PSVR 2 (599€ ou Bunddle PSVR2 + Le jeu Horizon Call of the Mountain 649€), la date 22 Février 2023 et la liste des jeux de lancement :-After The Fall-Cities VR : Enhanced Edition-Cosmonious High-CROSSFIRE : Sierra Squad-The Dark Pictures: Switchback VR-Hello Neighbor VR : Search and Rescue-Jurassic World Aftermath Collection-The Light Brigade-Pistol Whip-Tentacular-Zenith : The Last CityLes prochains titres, car le long terme permet de savoir si ça vaut le coût d'investir ou pas, les jeux qui sont annoncés officiellement (pour l'instant) par la suite :-Resident Evil Village-Resident Evil 4 remake-No Man’s Sky-Firewall Ultra-Hubris-Demeo-Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition-The Walking Dead Saints and Sinners Chap 2-ALVO VR-Pavlov VR-Ghostbusters VR-Medieval Dynasty-Bloody Hell Hotel-Do not open-Firmament-Engram-Almong Us VR-SwordmanVoici deux titres qui se rajoutent à la liste