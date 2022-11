Eurogamer

Lorsque Sony a dévoilé les détails de la sortie de PSVR2 plus tôt ce mois-ci, il n'a confirmé que deux titres du jour du lancement - Horizon : Call of the Mountain et Quest 2 port Cities VR : Enhanced Edition. Cependant, il s'avère que les fans de No Man's Sky ont également quelque chose à attendre, avec Hello Games confirmant à Eurogamer que sa mise à jour PSVR2 annoncée précédemment arrivera avec le nouvel accessoire de Sony le 22 février de l'année prochaine.Hello Games a révélé qu'une mise à jour PSVR2 pour No Man's Sky était en préparation en juin, apportant une expérience VR améliorée qui utiliserait la puissance de PlayStation 5, PSVR2 et ses nouveaux contrôleurs Sense pour s'appuyer sur l'implémentation VR 2019 du jeu, et " augmentez ce sentiment d'immersion et de crédibilité de plusieurs crans majeurs."La preuve que les propriétaires de PSVR2 n'auraient pas à attendre longtemps pour la mise à niveau promise de No Man's Sky en VR est apparue pour la première fois plus tôt cette semaine lorsque les utilisateurs du PS5 Store aux yeux perçants ont repéré une description mise à jour de Hello Games.Cependant, étant donné la faute de frappe flagrante présente dans la description, il n'était pas immédiatement évident s'il s'agissait d'une modification officielle ou d'une erreur de back-end par inadvertance. S'adressant à Eurogamer, cependant, Hello Games a maintenant confirmé que la version de février est non seulement correcte, mais que No Man's Sky recevra sa mise à jour PSVR2 lorsque le matériel arrivera le jour du lancement.Attendez-vous à plus de détails sur la mise à jour PSVR2 de No Man's Sky - qui sera gratuite pour les propriétaires existants du jeu - avant son lancement le 22 février 2023.L'article pourrait laisser entendre que des jeux sortis sur PSVR "1" pourraient via une mise à jour être joué avec le PSVR2, un argument qui pourrait faire mouche, car l'une des forces de la PS5 c'est la rétrocompatibilité "upgradée" des jeux PS4, si c'est aussi le cas pour les jeux PSVR, ça pourrait donner une ludothèque plus fournie que prévue, Hello Games sera-t-il une exception ou une "règle", là est la question, mais c'est possible.