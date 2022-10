Gamekult

Alors que nous avons des excellents notes de ActuGaming (9,5/10) Presse Citron (9,5/10) Millenium (9/10) Gameblog (9/10) JVC (18/20), JVLive (17/20), JeuxActu (17/20), IGNFrance (8/10).Gamekult est bien moins convaincu, voici leur note :Plus impressionnant visuellement que son grand-frère et toujours irréprochable côté bande-son, A Plague Tale : Requiem est à première vue un mastodonte qui s'ignore (de moins en moins, certes, vu l'aura grandissante de la licence). Sur les chemins bondés de la 3D et du photoréalisme rutilant, c'est même l'un des rares jeux AA qui soit capable de rivaliser de splendeur avec des productions bien plus coûteuses. Mais sous le fard de ce nouvel ambassadeur français se dévoilent déjà les stigmates d'un développement que l'on devine chahuté. Ecrit avec la plume que tenait Naughty Dog du temps d'Uncharted 3, et rapprochant sa figure féminine centrale d'un personnage aussi archétypal que celui de Lara Croft, le studio bordelais Asobo met en scène la violence de façon assez grossière et l'innocence de façon guère plus notable - faire par exemple en sorte qu'Amicia prenne le temps de placer de petites fleurs dans ses cheveux, ça peut être mignon une fois ou deux, en guise d'hommage naïf au premier jeu, mais ce n'est peut-être pas la peine de monter une jardinerie. Deux fois trop long alors qu'il n'a quasiment rien à dire, Requiem fragilise encore plus son gameplay à base d'infiltration bateau, et d'énigmes simplissimes qui tournent en boucle. Quant au virage action de la série, il n'est que le symptôme d'une volonté de ratisser large, très large, même si Asobo, à force de vouloir précipiter les joueurs dans le chaos de l'histoire pour leur tirer les larmes, en oublie de faire exister vraiment ses personnages. Figures flamboyantes du premier jeu, Hugo et Amicia sont devenus des marionnettes en temps de guerre, guidés seulement par les artifices du récit. Le mausolée réservé aux personnages s'est agrandi, l'espoir d'un grand jeu s'en est allé.(voici les + et les -