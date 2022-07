Le studio derriere Bayonetta et Nier Automata, PlatinumGames, a publié une vidéo teaser annonçant une prochaine interview avec Famitsu.com et Weekly Famitsu dans laquelle il discute de sa nouvelle structure d'entreprise et de ses ambitions futures."PlatinumGames va changer de manière significative" lit-on dans un tweet de la société."Un grand de l'industrie a rejoint PlatinumGames. Ce qu'il adviendra de nous ? PlatinumGames renaît ! Détails dans le Famitsu de cette semaine."Takao Yamane a été nommé nouveau vice-président exécutif / directeur commercial de la société.Yamane était auparavant directeur général du service des licences de Nintendo à Kyoto, ainsi que directeur général de la planification et de la stratégie des ventes de Nintendo Europe et vice-président de Nintendo France.Tout sera révélé dans l'interview exclusive de Famitsu le 20 juillet.Restez à l'écoute.