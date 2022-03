La "PCisation" de Sony s’accélère d'un grand pas et on apprend aujourd'hui qu'en plus des versions PS4 et PS5 God of War Ragnarok sortira aussi sur PC en 2022 pour rester dans la dynamique de la ressortie du premier et ne pas laisser sur la communauté PC sur le carreau.Rappelons que nous n'avons toujours pas de date fixe, mais que cette annonce confirme une nouvelle fois que le jeu sortira bien cette année.