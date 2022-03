Bonjour à tous, Vous avez surement vu que Nvidia s'était fait leak 1To de données récemment. Parmi elles, des données sur la future Nintendo switch 2 sont sorties : - La console sera basée sur un SoC Orin T234 ou 239, avec 2048 cores CUDA Ampere, et 12 core Cortex A78AE - Elle sera compatible DLSS 2.2 et Raytracing Pour rappel, l'architecture Ampere est celle présente sur les actuelle RTX 3000 series.

posted the 03/02/2022 at 12:15 PM by donpandemonium