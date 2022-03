Le teaser de la semaine dernière avait pour but d'annoncer l'arrivée de non pas un, mais deux nouveaux films Fullmetal Alchemist.Malheureusement les mauvaises critiques du film live de 2017 n'ont pas freiné les producteurs puisque ces deux films feront suite a ce dernier.Le premier film, Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen - Fukushûsha Scar, sortira le 20 mai et suivra le combat de Edward contre Scar. Le second, Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen - Saigo no Rensei, est promis pour le 24 juin. Il portera sur le combat final du scénario.