Petite vidéo habituelle de Sheshounet sur Légendes Pokémon Arceus... Et je dois avouer que Sheshounet a eu une démarche interessante !En effet, en recherchant sur jeuxvideo.com, on découvre que Game Freak est composé de 167 employés (!) et que le jeu a été réalisé en 2 ans.Pour faire face au manque de main d'œuvre, Game Freak ferait appel à des... freelance.Wow.Ce serait intéressant d'en savoir plus sur la façon dont fonctionne Game Freak... Il serait peut-être temps de concéder la licence Pokémon à Nintendo lui-même, au moins pour les jeux ?