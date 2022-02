Nouvelle illu de Nobuteru Yuki

Nouvelle illu de Nobuteru Yuki

Apres des mois de teasing, Square-Enix annonce que Chrono Cross aura le droit a un simple remaster sous le nom de Chrono Cross The Radical Dream Edition.Cette version intégrera les habituels features des remasters PS1 de Square-Enix (genre suppression des rencontres ennemies ect...), une soundtrack remasterisée et de nouvelles illustrations. Mais ce n'est pas tout puisque le "jeu" Satellaview Radical Dreamers sera aussi disponible.Sortie le 7 Avril sur Switch, PS4, One et PC.