Je suis en train de me refaire le premier Bayonetta, et bordel, niveau sensualité et provocation, Bayonetta est déjà bien plus caractérielle que dans Bayonetta 2, j'avais zappé cela !Du coup, j'étais en train de me dire que j'espère que toute cette partie de la personnalité de Bayonetta ne sera pas édulcoré au nom de la sacro-sainte bienpensance, car, mine de rien, cette Bayonetta du premier épisode est définitivement une femme très forte, caractérielle et même si je sais déjà que ça va en choquer certains, je ne pense pas non plus que tous les jeux et personnages devraient être lissé comme pas possible... Je crois que c'est aussi ce qui m'avait plus dans Devil's Third sur ma Wii U ^^ !M'enfin voilà... J'ai vraiment hâte qu'on ait une date précise pour Bayonetta 3 ! 2022 sera l'année du retour de ma sorcière préférée, condamnée à combattre des anges sur Terre...