Pendant le podcast GamesBeat Decides, Jeff Grubb a fait savoir qu'une acquisition encore plus importante que Bungie serait "à l'horizon". S'il n'a pas souhaité dire explicitement si cela concernait Microsoft ou Sony, l'insider a tout de même lâché un "It Takes Two To Tango" en guise de potentiel clin d'oeil. Son compère Mike Minotti a rapidement fait savoir que cela ne concernait pas Take-Two Interactive. Jeff Grubb a également écarté Hazelight Studios.Pour l'anecdote, "It Takes Two To Tango" est le nom d'un trophée/succès lié à Resident Evil 5 (Capcom), mais également à Payday 2 (Starbreeze Studios).