Micropognon qui bouffe tout les gros editeurs tiers, ce qui leurs donne le catalogue le plus varié du jv, et ça ne va pas s'arrêter la.Nintendo qui posséde le plus de studio et dev japs interne.Du coup Sony qui se retrouve avec leurs first party qui sont certes au top niveau et qualité mais niveau variété à part GT(Voitures) et GOW (BTA) , mais beacoup de TPS open world (genre que j'aime énormément je précise), mais faut dire que ça manque de variété face à multi billions MS X Acti X BLIZZARD X BETHESDA (ok ils ont pas mal de daubes dans leurs catalogues, mais pas mal de bon jeux aussi, et comme dis déja, de la variété aussi), mais voilà, ça manque de genre RTS, FPS, jeu de plateform à la Crash et j'en passe.Naughty Dog qui sont coincé dans les Uncharted TLOU, autant je suis fan de Uncharted mais un nouveau jeu sans Nathan en mode woke du ND moderne bah vala, Insomniacs qui devient un studio Marvel, bref j'attends avec impatience GOWR et GT7 qui vont être indéniablement parmi les jeux de la gen mais sinon voilà va falloir que Sony se réveille et pense à faire de vrai acquisition ou construire des devs avec jeux unique et surtout du dev jap. Car c'est le rachat de studio de portages PC ça va 2 minutes mais maintenant va falloir passer au choses serieuses.Bref vous en pensez quoi les kheys Pro S? (Pro M et Pro N aussi vous pouvez donnez votre avis si vous le souhaitez)