Geoff Keighley a compilé pour nous une petite liste des gros éditeurs restant sur le marché et la somme qu’il faudrait mettre en avant pour racheter chacune d’entre elle. Nous avons donc :EA : 38 milliards de dollarsTake Two: 18 milliards de dollarsNexon: 15 milliards de dollarsBandai Namco: 15 milliards de dollarsEmbracer: 10.8 milliards de dollarsNetmarble 7 milliards de dollarsUbisoft: 7 milliards de dollarsKonami: 6 milliards de dollarsSquare Enix: 5.6 milliards de dollarsCapcom: 4.9 milliards de dollarsSega: 3.6 milliards de dollarsSoit 130 milliards de dollars pour le tout.Alors que Microsoft a racheté Activision, le plus gros éditeur au monde, pour 60 milliards d'euros, les fans les plus hardcore de Sony réclament à ce dernier de racheter des sociétés comme Square Enix, Konami ou Capcom pour faire face à l'ogre américain.Sony n'a pour l'instant toujours pas réagi à l'annonce, malgré une valorisation ayant perdu 20 milliards de dollars dans les 24h qui ont suivi ce rachat.