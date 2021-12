Maître-mot pour 2022 : "Transformation", un cliché, mais un défi qui semble désormais prendre le pas sur la croissance

Aspirations pour 2022 : Quelles sont les exigences actuelles d'une société de jeux, et que devons-nous faire pour y répondre ? Quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses ? Ces questions peuvent sembler universelles, mais nous devons avoir une vision qui nous semble être la bonne à ce moment-là. Je pense que l'ensemble de l'industrie est confrontée à ce problème, en particulier dans le domaine du jeu vidéo, où il n'existe aucune barrière entre les indépendants et les autres entreprises en termes de ventes et de supports publicitaires. C'est un monde où les meilleures œuvres sont répertoriées par les étoiles. En fait, je pense que c'est un très mauvais challenge pour une entreprise de jouer contre des individus talentueux et des structures similaires. Cette année sera l'occasion d'explorer les défis et les opportunités que seule une entreprise peut offrir.

Projet pour 2022 : Rien dans l'immédiat.

Attente pour 2022 : J'attends avec impatience une révolution technologique dans la communication en ligne, et pas seulement dès l'année prochaine. Je pense que les choses prendront une nouvelle valeur lorsque la capacité des gens du monde entier à communiquer sera considérablement améliorée. C'est amusant de penser à ce que les jeux représenteront pour nous à ce moment-là.

Maîtres-mots pour 2022 : "Sincérité et respect"

Aspirations pour 2022 : Il est temps de créer une nouvelle œuvre complètement différente. Le développement de Project Re FANTASY, que nous avons annoncé il y a quelques années, atteint aujourd'hui son point culminant, malgré quelques rebondissements. Nous allons donc garder les yeux ouverts et travailler en équipe pour le mener à bien. C'est aussi une année importante pour nous, car nous nous tournons vers l'avenir. Nous voulons continuer à produire des jeux qui procurent du plaisir aux joueurs.

Projet pour 2022 : Nous préparons beaucoup de choses, mais on garde le secret... pour le moment.

Attente pour 2022 : Ces dernières années, le monde a connu beaucoup d'incertitudes, mais les annonces et les sorties de divers jeux nous donnent de quoi nous réjouir. Nous voulons faire de notre mieux pour nous assurer que nos jeux soient un événement à attendre avec impatience.

Maître-mot pour 2022 : "Expansion"

Aspirations pour 2022 : Nous voulons approfondir et prolonger les expériences synasthéniques que nous avons créées avec Rez Infinite et Tetris Effect. Nous continuerons à relever le défi du divertissement hors jeu et des œuvres d'art, et nous continuerons à explorer la VR et la AR.

Projet pour 2022 : Nous allons lancer HUMANITY, un jeu qui a nécessité trois ans de travail. Le style de jeu, dans lequel vous contrôlez des hordes de personnes et accomplissez de nombreuses missions, est plein de nouvelles innovations qui n'ont jamais été vues dans un jeu auparavant.

Attente pour 2022 : Virtual Realms Videogames Transformed, l'exposition sur les jeux et l'art au ArtScience Museum de Singapour, sera prochainement présentée en Australie. Le thème de l'exposition est "Synastazia" et Enhance présente une œuvre interactive appelée "Rezonance".

Maître-mot pour 2022 : "Travailler dur et avec constance"

Aspirations pour 2022 : Après avoir réalisé Resident Evil Village, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. Je vais donc retourner à la planche à dessin et réapprendre à créer un jeu à partir de zéro, et j'espère que cela me mènera à mon prochain projet...

Projet pour 2022 : Rien dans l'immédiat.

Attente pour 2022 : Je pense que c'est le metavers. En particulier, je pense qu'il existe un potentiel de synergie avec le streaming en direct et les VTuber. J'ai le sentiment qu'il apportera quelque chose de nouveau à l'expérience.

Maître-mot pour 2022 : "Le marathon se poursuit"

Aspirations pour 2022 : En ce moment, tous les membres de l'équipe travaillent dur pour améliorer le nouveau projet. Nous ferons de notre mieux pour que vous restiez enthousiastes et que vous ayez beaucoup de choses à attendre en 2022 !

Projet pour 2022 : Nous allons célébrer le 35ème anniversaire de Street Fighter ! Nous prévoyons d'organiser de nombreux événements et collaborations pour nous assurer que tout le monde voit Street Fighter partout, alors nous espérons que vous êtes impatients. Début 2022, nous organiserons également la finale de la CAPCOM CUP VIII pour déterminer le meilleur joueur de Street Fighter V au monde, alors ne la manquez pas !

Attentes pour 2022 : Detox de Dr. Dre et la saison 3 de ATLANTA.

Maître-mot pour 2022 : "Ne soyez pas timide !" (Yuji Honjo)

Aspirations pour 2022 : Grasshopper Manufacture a rejoint le groupe NetEase et entre dans une nouvelle ère. Nous continuerons à développer chacun de nos jeux avec le même soin et la même attention aux détails qui ont fait de nous un studio plus fort et plus attrayant.

Projet pour 2022 : Nouvelle création en développement.

Attente pour 2022 : Kamen Rider BLACK SUN

Maître-mot pour 2022 : "Un nouveau défi"

Aspirations pour 2022 : Un nouveau défi se dessine progressivement, différent du passé. Nous sommes déterminés à faire de ces enjeux une réussite et à ouvrir la voie vers l'avenir.

Projet pour 2022 : Projet inédit.

Attente pour 2022 : Nous nous attendons à voir beaucoup de "titres sérieux" pour la PS5 à partir de 2022. En tant que fan de jeux, j'ai vraiment hâte.

Maître-mot pour 2022 : "Nouvelles tendances et loisirs audiovisuels"

Aspirations pour 2022 : Le studio retrouve son rythme de production flexible, communicatif et rapide.

Projet pour 2022 : De grands titres et de nouvelles expériences stimulantes. Dans un avenir proche, où les frontières du divertissement disparaîtront encore davantage, nous voulons que cette année soit l'occasion de faire un pas en avant vers un autre support et une autre expression que les jeux.

Attente pour 2022 : Une année au cours de laquelle le streaming va certainement changer le secteur du divertissement. Les changements dans le format de l'offre auront un impact majeur sur le produit lui-même et sur la façon dont les affaires sont menées. Cette année est une année au cours de laquelle ces changements seront clairement visibles.

Maître-mot pour 2022 : "Perfectionnement"

Aspirations pour 2022 : Nous travaillons d'arrache-pied sur des jeux grand public depuis un certain temps déjà, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu l'année prochaine. Nous savons que vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps, mais nos équipes travaillent dur pour développer chaque jeu un par un avec amour et attention, alors attendez-vous à de nouvelles annonces dans les mois à venir !

Projet pour 2022 : Récemment, j'ai eu le plaisir de présenter mon dernier travail, Project GAMM. C'est encore sous le sceau du secret, mais c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.

Attente pour 2022 : J'aime beaucoup le manga Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto donc j'ai vraiment hâte de voir la série animée.

Maître-mot pour 2022 : "Expansion"

Aspirations pour 2022 : Outre le développement de nouveaux de jeux, nous voulons étendre nos activités dans le domaine du manga, de l'anime et même d'autres aspects dans le domaine du divertissement à un niveau beaucoup plus élevé. En fait, nous le ferons !

Projet pour 2022 : Divers projets.

Attente pour 2022 : Rien.

Maître-mot pour 2022 : "Renforcez son entreprise"

Aspirations pour 2022 : Augmenter le nombre de projets de jeux et développer l'activité métaverse pour rendre l'entreprise plus puissante.

Projet pour 2022 : Un nouveau JRPG.

Attentes pour 2022 : Otani, BTS et un voyage dans le Metavers.

Maître-mot pour 2022 : "FF35th"

Aspirations pour 2022 : Nous voulons entretenir de nombreuses séries populaires.

Projet pour 2022 : ?

Attente pour 2022 : Il sera intéressant de voir comment les nouvelles technologies telles que les NFT et le metavers vont pouvoir interagir avec le monde du jeu !

Maître-mot pour 2022 : "Retour au point de départ"

Aspirations pour 2022 : FFXIV s'offre une nouvelle histoire et donc une nouvelle aventure. FFXVI est en pleine période de peaufinage afin de maintenir le concept original en vie. Ce sont de nouveaux défis pour moi, et je vais faire de mon mieux !

Projet pour 2022 : Je vais faire une pause au début de l'année (rires). Nous commencerons à faire des choses intéressantes au printemps !

Attente pour 2022 : Que se passe-t-il avec The Matrix Resurrections ? C'est une licence dont je revois toujours la trilogie au moins une fois par an, donc je suis dans un état d'anticipation et de crainte totale.

Maître-mot pour 2022 : "L'année de Sonic !"

Aspirations pour 2022 : Nous avons célébré le 30e anniversaire de Sonic en 2021 avec un certain nombre d'initiatives, et cette année, nous voulons faire encore plus de choses. Au printemps, nous sortirons la suite tant attendue du film Sonic, et à l'automne, nous sortirons la nouvelle série animée Sonic Prime sur Netflix.

Projet pour 2022 : Sonic Frontiers. Il y a encore beaucoup de mystère autour de ce titre, mais je pense que nous avons réussi à transmettre une atmosphère différente de celle des précédents jeux de la licence. Nous travaillons d'arrache-pied pour créer un titre qui conviendra à l'année du saut en avant, alors attendez-vous à d'autres informations...

Attente pour 2022 : Alors que coronavirus fait toujours rage dans le monde entier, nous avons gardé un œil sur les médias de distribution en ligne en pleine expansion. Contrairement à la télévision, il est étonnant de voir comment un film peut devenir un succès mondial en un instant. Il y a beaucoup de travaux intéressants en ce moment et ils prennent beaucoup de mon temps.

Maître-mot pour 2022 : "Faire quelque chose pour la première fois"

Aspirations pour 2022 : Maintenant que le studio Ryu ga Gotoku est sous une nouvelle direction, nous ferons de notre mieux pour travailler avec une nouvelle cohésion afin de vous offrir un niveau de divertissement supérieur. Restez à l'écoute pour d'autres annonces à venir !

Projet pour 2022 : ?

Attente pour 2022 : Je pense que c'est encore en phase de validation, mais je suis attentif à des choses comme la blockchain, les NFT et le metavers, qui sont susceptibles d'influencer nos modes de vie à l'avenir.

Maître-mot pour 2022 : "Changer. Protéger. Et unissez-vous"

Aspirations pour 2022 : Nous espérons que la série télévisée Yakuza séduira de nouveaux joueurs.

Projet pour 2022 : Pour la première fois de ma vie, je suis malade et fatigué. J'ai hâte de découvrir de nouvelles choses et de profiter des changements qui accompagnent le vieillissement.

Attente pour 2022 : J'ai hâte de voir Death on the Nile.

Maîtres-mots pour 2022 : "Santé, famille et amis. Style de travail flexible. Style de vie écologique"

Aspirations pour 2022 : Nous espérons que le nouveau coronavirus disparaîtra et que la vie sociale sera restaurée. Mais les deux dernières années, qui ont été marquées non seulement par les pandémies mais aussi par le changement climatique, ont également été un appel à l'action pour nous tous. Vivre en harmonie avec la nature et réduire les déchets sont les plus grands défis de l'humanité. Les jeux peuvent sembler sans importance par rapport à ces questions, mais il existe un moyen de les relier. Dans cette optique, j'espère non seulement apporter de la joie et du plaisir aux gens en créant des jeux, mais aussi transmettre un message de respect de l'environnement à la prochaine génération sur les problèmes qui se posent dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise qui soutient l'environnement grâce à l'initiative Green Game Jam (playing4theplanet.org).

Projet pour 2022 : Nous travaillons sur de nouveaux projets depuis que nous avons lancé l'équipe Asobi au Japon en juin dernier et nous aimons vraiment explorer les dernières technologies. Nous faisons également évoluer notre travail au bureau pour l'adapter à notre nouveau style de vie. L'équipe est en pleine croissance et accueille toujours de nouveaux membres, alors si vous êtes un développeur de jeux motivé, nous aimerions avoir de vos nouvelles !

Attentes pour 2022 : J'adore le football et je suis originaire de France, alors j'attends avec impatience la Coupe du monde au Qatar. J'ai également hâte de regarder la nouvelle saison de After Life, la comédie noire britannique avec Ricky Gervais sur Netflix. En termes de jeux, je consacrerai le plus de temps en 2022 sur Elden Ring.

Maître-mot pour 2022 : "Apporter de nouveaux et grands jeux indépendants"

Aspirations pour 2022 : Nous voulons continuer à proposer des jeux indépendants de qualité aux joueurs de PlayStation. Pour y parvenir, nous continuerons d'améliorer nos systèmes et nos outils afin de permettre aux développeurs et aux éditeurs indépendants de développer et de vendre plus facilement leurs jeux, et nous travaillons également sur une série de mesures visant à permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement de bons jeux indépendants.

Projet pour 2022 : des jeux indépendants, des jeux indépendants et des jeux indépendants.

Attente pour 2022 : Nous espérons que de nombreux événements dédiés aux jeux reviendront avec un format IRL ou hybride. Nous sommes impatients de découvrir de nouveaux jeux et de discuter en personne avec les créateurs.

Maître-mot pour 2022 : "Ghostwire Tokyo D1"

Aspirations pour 2022 : Faire connaître Ghostwire Tokyo.

Projet pour 2022 : Ghostwire Tokyo. C'est la dernière ligne droite du développement.

Attente pour 2022 : Ghostwire Tokyo au printemps 2022.

Maître-mot pour 2022 : "S'habituer à un nouvel environnement"

Aspirations pour 2022 : Nous avons déménagé dans un nouveau bureau. C'est confortable, mais je n'y suis pas encore habitué, et je n'ai pas l'impression de pouvoir me concentrer totalement sur mon travail. C'est peut-être à cause des esprits. Je veux me lier d'amitié avec les esprits le plus rapidement possible afin de pouvoir me concentrer sur mon travail.

Projet pour 2022 : Suivez nous sur Twitter pour de nouvelles annonces.

Attente pour 2022 : Gardez un oeil sur nos projets déjà annoncés.

Maîtres-mots pour 2022 : "Calme et concentration"

Aspirations pour 2022 : Nous ne savons toujours pas avec certitude si le coronavirus va se calmer ou se poursuivre, mais ces deux dernières années nous ont fait prendre conscience une fois de plus de l'importance de recueillir des informations et de prendre des décisions par nous-mêmes, et de faire ce que nous pouvons. Nous ferons de notre mieux pour rester calmes et ne pas paniquer, et nous ferons de notre mieux pour sortir des jeux que tout le monde peut apprécier.

Projet pour 2022 : Nous développons une suite à "Trails of Dawn". Il abordera le grand mystère de toute la série. Nous préparons également un certain nombre d'annonces pour le 35ème anniversaire de la série Ys.

Attente pour 2022 : J'espère que le coronavirus va se calmer et que tout le monde va regarder vers l'avant. J'ai vu des jeunes privés d'opportunités, et j'ai aussi entendu dire que c'est grâce à cette situation qu'ils ont pu réussir. Vivons au moins nos vies avec détermination. Sinon j'ai hâte de voir comment va se dérouler le dernier chapitre de Tokyo Revengers.

Maître-mot pour 2022 : "Là où il y a une volonté, il y a un chemin"

Aspirations pour 2022 : Cette année, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis que nous devrons relever avec une forte volonté. Vous ne pouvez pas simplement dire "je vais essayer", vous devez le faire. Parfois, la connaissance et l'expérience ne fonctionnent pas, alors tout ce que j'ai, c'est une forte volonté.

Projet pour 2022 : Un nouveau Ace Combat.

Attente pour 2022 : Mobile Suit Gundam The Witch of Mercury. Gundam m'a manqué depuis "Senko no Hathaway" et je veux le consommer.

Maître-mot pour 2022 : "Être sérieux"

Aspirations pour 2022 : Je travaille toujours sur plusieurs titres, je veux donc me concentrer sur le développement.

Projet pour 2022 : ?

Attente pour 2022 : La dernière saison de Better Call Saul.

Maître-mot pour 2022 : "Improbable"

Aspirations pour 2022 : L'année dernière, j'ai dit que j'allais "réduire le travail", mais je n'ai pas pu. Je ne crois plus ce que je dis. Impossible.

Projet pour 2022 : J'ai été impliqué dans tellement de choses que ma mémoire s'est envolée. J'ai aussi raté des échéances. Je ne peux même pas commencer à m'excuser pour ça. Donc, peu importe.

Attente pour 2022 : J'attends avec impatience les nouvelles œuvres de Fumito Ueda et Hiroshi Iuchi.

Maître-mot pour 2022 : "Faire de son mieux"

Aspirations pour 2022 : Tout d'abord, nous aimerions nous faire une opinion sur le premier jeu d'arcade néo-classique avec "Solcresta", qui devrait sortir peu après le début de l'année. Ensuite, nous sortirons les deuxième et troisième jeux, et nous espérons développer la marque pour qu'elle ait une présence unique et puisse transmettre le plaisir des jeux sans fioritures.

Projet pour 2022 : Le développement de Solcresta se calme car il est sur la fin, donc je vais pouvoir accélérer le développement de Project G.G., tout en continuant à diriger et superviser Bayonetta 3. Je suis sûr que cette année sera riche en nouvelles passionnantes pour tout le monde, alors gardez les yeux ouverts.

Attente pour 2022 : De nouveaux jeux d'arcade. Il faut les soutenir jusqu'au bout. Et la fin du coronavirus.

Maître-mot pour 2022 : "Attendre le jour avec un poignard comme oreiller"

Aspirations pour 2022 : Maintenant que l'effervescence de l'indépendance s'est calmée et que nous avons installé notre base à Meguro, nous sommes prêts à nous concentrer sur la production. Le fait de pouvoir prendre toutes les décisions moi-même est à la fois libérateur et angoissant, mais grâce à cela, je me sens en bonne forme et libre de tout souci majeur. À partir de maintenant, c'est le cadre du jeu qui sera décidé, et nous voulons faire de notre mieux pour pouvoir regarder en arrière sans regret.

Projet pour 2022 : Slitterhead.

Attente pour 2022 : Le nouveau Ultraman.

Maître-mot pour 2022 : "Polyvalence"

Aspirations pour 2022 : Je veux être le meilleur dans Final Fantasy XIV et abillé dans une tenue de Chrono Trigger (rires)

Projet pour 2022 : ?

Attente pour 2022 : /

Maître-mot pour 2022 : "Plongée totale en dodécaron ! Je veux aller avec ça ! (si vous ne savez pas ce que cela signifie, ne le demandez pas).

Aspirations pour 2022 : Je veux relancer la communication avec les gens si le virus se calme. Après tout, Level-5 est une entreprise qui atteint ses résultats en travaillant avec de nombreuses personnes différentes et en les soutenant. Je veux donc m'impliquer avec un large éventail de personnes, à la fois en tant qu'entreprise et en tant qu'individu !

Projet pour 2022 : Nous travaillerons sur des titres annoncés et non annoncés avec grand soin.

Attente pour 2022 : L'évolution de la VR.

Maître-mot pour 2022 : "Mélanger"

Aspirations pour 2022 : Je travaille avec des personnes issues de différents secteurs, comme le cinéma et les musiciens. Nous voulons donner un tour différent à la création de jeux.

Projet pour 2022 : ?

Attente pour 2022 : La série animée Shenmue.

Comme chaque année, le célèbre magazine japonais Famitsu est parti à la rencontre de plus d'une centaine de créateurs/développeurs japonais afin d'évoquer leurs ambitions, leurs attentes et leurs futurs projets pour la prochaine année. Place à une petite selection avec des noms connus.