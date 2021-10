(le trailer est en 30fps mais le jeu est bien en 60)



C'est un peu l'effet que m'a fait ce petit jeu a 1 euro dispo sur le Store de la Switch et Steam.Toree 2 est un petit jeu de plate-formes 3D au rendu 32bits, et quand je dis petit c'est tres petit puisqu'il vous faudra une trentaine de minutes pour aller au bout et environs le double pour chopper tout ce qu'il y a chopper (par contre les RANK S ça sera une autre histoire).Mais si j'en parle c'est qu'il m'a fait pensé a ce qu'aurait pu etre Sonic si il etait sortie sur Saturn (voir PS1 ou 64) car le jeu est tres lineaire, tres speed et emprunte pas mal a l'imagerie du herisson sur divers elements.Il existe aussi un Toree 1 au meme prix, mais beaucoup moins basé sur la vitesse, mais qui pour un 1 euro vaut tout autant le coup histoire d'avoir le double de contenu.