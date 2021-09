Hello! Je viens de faire une petite demi-heure sur Kena et c'est très encourageant. Le jeu est juste sublime, à se demander comment une si petite équipe est parvenue à ce résultat sur PS5. On tutoie "gentiment" du Ratchet & Clank, avec certes des modèles moins détaillés et des textures plus simplistes, mais le charadesign du tout est de haute volée, rendant le titre juste.... Sublime.Si vous désirez un avis plus complet, le confrère Arnaud de JeuxvideoMag vous donne son avis complet, via l'article de Kratoszeus qui m'a devancé : https://www.gamekyo.com/blog_article458449.html Si vous vous demandez, comme moi, à quoi ressemble la version PS4 du jeu, c'est du côté de IGN qu'il faudra vous lancer :Grossièrement, il s'agit bien de 4K native en 30 fps sur PS5 ou de la 4K upscalée en 60 fps. Les amateurs de détails techniques attendront l'analyse de Digital Foundry pour compter les pixels. Notez que la version PS4 Pro tourne en 30 fps, probablement sur de la 4K upscalée.Pour terminer, un petit live de Julien Chièze, actuellement sur le jeu ^^ !M'enfin voilà :-D ! Et n'oubliez pas que le titre est vendu quatre-vingt euros divisés par 2, ce qui ne fait que quarante euros. Bon mardi à tous !