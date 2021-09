Pour un premier jeu, Ember Lab réalise avec Kena : Bridge of Spirits un coup de maître imparable. Il y a d'abord l'évidence d'une réalisation bluffante et sa promesse parfaitement tenue de nous plonger dans un véritable film d'animation à l'atmosphère tantôt délicate et poétique, tantôt furieusement épique. Mais derrière ces atours ravissants, il y a bel et bien un jeu solide et fort, une aventure où plane un peu l'ombre de Link et quelques autres productions du genre, mais qui s'enrichit de tout un tas de belles idées parfaitement mises en oeuvre pour donner vie à un titre singulier à l'atmosphère tout bonnement ensorcelante. Oui, on en voudrait plus, mais ce n'est pas à cause de quelque radinerie du studio ; c'est bien par gourmandise tant la découverte de cet univers nous laisse pantois, étourdi devant un tel savoir-faire et une telle maîtrise. Il nous tarde de voir ce que Ember Lab saura nous réserver à l'avenir.

Un premier test français vient de paraître pour ce titre indépendant tant attendu. Est ce une douche froide ou le hit que tout le monde espère ? Réponse dans ce test.Pour ma part j'ai y joué 30 - 40 minutes et l'ost est énorme, l'une des meilleurs de cette année, niveau technique on est proche du AAA, c est impressionnant pour un petit studio. Le gameplay des combats et très bon et l'utilisation des rots en court de combat est une très bonne idée.Le 30fps en mode fidélité est très stable et apporte un plus sur le plan technique par rapport au mode performance même si on perd de la fluidité. Chacun jouera en fonction de ses envies.Conclusion du test de Gamekult, merci @Lefab88Ils ont donné 8 / 10 au jeu !Note Meta: