Depuis plusieurs années on connait la position de l'organisation européenne d'évaluation des jeux et applications, PEGI : la simulation de jeux d'argent c'est pour les adultes... Sauf si "lootboxes" (= pochette surprise) parce que "c'est fun vous comprenez c'est très différent !!!".On apprend cette semaine que PEGI passe à la vitesse supérieure et apposera une évaluation +18 à tout jeu vidéo comportant des jeux type casino (jeu de cartes etc), même si c'est factice/simulation. Pour motif qu'il faut avertir du type de contenu présent dans le jeu, dans l'idée que les gens sont cons et donc il faut appréhender la possibilité d'addiction. Je ne sais pas encore si même la simple mention "casino" ou tout autre terme lié peut faire ainsi monter l'évaluation à PEGI 18.C'est tout de même problématique : Il suffit qu'un jeu très simple type visual novel ou un grand public ait un mode où on peut jouer avec des cartes type poker pour qu'il passe de PEGI 12 à PEGI 18, malgré que ça reste dans le contexte du jeu... Quand à coté, depuis 2-3 ans maintenant ça fait des faveurs à FIFA ou les jeux 2K avec leur système de lootboxes où on peut dépenser de l'argent réel, votre argent, pour espérer obtenir (ou pas, c'est aléatoire) les sportifs célèbres que l'on veut... Et ces jeux restent PEGI 3 car aucun risque de dépendance les gamins sont suffisamment responsable pour pas dépenser le compte bancaire de leur parents pour obtenir je ne sais quels joueurs de foot *clown*.Et surtout, cela remet aussi en question d'anciens jeux concernés, je pense aux jeux Pokémon ou Dragon Quest pour ne citer que ceux là, qui devraient ainsi être PEGI 18 aujourd'hui s'ils leur éditeurs ressortaient ces jeux. Et bien face à une incompréhension d'une partie des gens, PEGI a même du clarifier que les anciens jeux ne seront pas affecté par cette nouvelle réglementation et garderont ainsi leur évaluation. Nan mais sérieusement, ça devient n'importe quoi PEGI.