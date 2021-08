Jeu Fini

Monster Boy IV fait parti de ces jeux qui me donnaient envie d'acheter une Megadrive, mais une nouvelle fois le dieu du portage et du remake a fait son taf et voila un nouveau jeu de la 16bits de Sega qui arrive sur consoles récentes.J'ai donc choppé la version Switch et fait en premier lieu l'original (qui est vendu avec la version boite), puis la version remake.- L'aventure original qui est tres cool- Un gameplay plus smooth que l'original- La possibilité de refaire les mondes une fois finis pour chopper ce qu'on a raté- Rendu PS2- Pas super fluide sur Switch- Trop d'ajouts qui rendent le jeu largement plus facile que l'original- Des suppressions (bouts de decors en moins, ennemis remplacés par des reskins d'autres)- Boss un peu mouifJ'ai vraiment aimé ce petit Monster World IV qui sent bon les années 90. Un bon jeu d'actions/aventure avec un pixelart qui n'a pas trop vieilli. Les decors sont sympa et les donjons plutot cool (a part celui de la glace qui m'a un peu saoulé).Par contre le remake non pas qu'il soit nul vu qu'il s'agit plus ou moins du meme jeu, mais il faut bien avouer qu'il n'a pas le charme de l'original.Deja graphiquement (voir meme artistiquement) c'est pas ouf, mais en plus le jeu est trop trop facile. Sauvegarde quand on veut, élixir de vie infinie et la dernière épée qui te permet de 4-shots le boss de fin... Sans parler que certains bouts de niveaux ont étés supprimés (genre la foret ou le desert plus court... pas plus mal pour celui là) et pire les mecs n'ont pas eu le temps de modeliser tout les monstres du jeu original en 3D alors ils ont fait des reskins de certains monstres comme le nuages électrique qui a été remplacé par le fantome mais en noire... du foutage de gueule. Bon et en plus la version Switch n'est pas toujours tres fluide, en particulier dans la ville ou le scrolling rame alors que le perso reste fluide, tres etrange.Malgres tout ce remake apporte des ajouts interessants comme un gameplay plus smooth, une super attaque et surtout la possibilité de retourner dans les mondes pour recuperer ce qu'on a loupé, chose impossible dans l'original une fois le boss du monde vaincu.