Le RPG indé Cris Tales qui vous permet de vivre l'expérience simultanée du passé, du présent et du futur sort Mardi sur PS5, PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series (version boite pour tout ceux là) et PC, allez vous l'acheter ?1/ Oui Day one2/ Non merci3/ Trop cher pour un jeu indé, ptete plus tard4/ Cris quoi ?5/ Autre reponse