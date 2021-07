Je vais parler d'un sujet assez curieux. Bon, vous le savez tous, j'ai acheté une Series S day one, je pense que la planète entière est au courant.Ce que vous savez moins, c'est qu'une partie de la communauté Xbox (je pense que vous voyez qui), qui me voyait d'un très bon œil (unboxing de Xbox One X Scorpio, X Cyberpunk) me suivait, je pense même que vous savez que j'ai défendu plusieurs fois tu_sais_qui par rapport à ses positions discutables et insupportables, mais qui laissait paraitre une certaine passion...Et bien ça, c'était avant. En achetant une Xbox Series S, j'ai réussi à me mettre à dos toute cette communauté... Je trouve ça complètement dingue. Pour schématiser : T'as une Xbox Series S, t'es qu'un prolétaire de merde pas capable de t'acheter une vraie console et la Series S est la HONTE de Microsoft empêchant à la Series X de s'exprimer (et à nous d'utiliser notre argumentaire que 12Tflops c'est la vie, le reste c'est de la merde).Bon, j'vais pas mentir, ça m'arrangeait. J'suis bloqué de partout sur Twitter et on respire bien mieux sans voir leurs posts nauséabondsBref, vous le savez aussi,. Non pas par honte de ma Series S (honte de jouer à une console, non mais ALLO QUOI). Par opportunité, car c'est vrai que c'est une machine que je n'ai jamais pu étudier longuement puisque toujours en rupture ou vendue en flux tendu... J'en ai profité d'en trouver une en dehors de mes propres fournisseurs ! Mais les réactions d'une partie de la communauté était tellement... Bizarre. Des "Enfin t'avoue que tu t'es trompé" - "T'as enfin lâché cette grosse merde" - "T'as vu à force de pas avoir la patience à attendre t'avais acheté une brique" - "Bienvenue dans la famille Series X, enfin tu nous soutiens".Mais... Merde !Vous (enfin je parle d'eux, vous avez compris) êtes soi-disant des fans HARDCORE de la branche Xbox. Vous vous êtes cru dans un combat de gladiator à recruter des recrues Series X face au reste du monde ?! Comment pouvez-vous autant mépriser des joueurs tentant de découvrir cet univers, ou n'ayant tout simplement pas les moyens ? Ça me fait halluciner. Le déclic, ça a été un message dans une de mes vidéos. D'un viewer qui vendait sa Xbox Series S parce que pas assez de personne en parlait et qu'on se moquait de sa console (ndlr il me semble être jeune)... Et j'avais pas envie que ma commu ressemble à ça, donc j'ai (ré)exprimé mes convictions.Bref, sur Gamekyo, vous n'êtes pas trop concernés par ça, on aime bien s'entre troller et on a une moyenne d'âge plutôt élevé, mais quand tu vas sur les forums de JVC c'est la foire ! J'ai surtout fait ma vidéo pour éviter de voir ma commu s'entredéchirer (et aussi voir la proportion du problème dans les commentaires, mais ça reste une minorité, heureusement), mais je publie ce papier sur Gamekyo, que vous sachiez mon état d'esprit.Voilà, c'était mon papier du soir.Tchüss !