Selon les organismes de classifications coreens et taïwanais, Illfonic le studio derrière Predators et Friday the 13th -oui ça donne envie- planche sur une exclue PS5 (et sans doute PC) qui serait un FPS coop qui s'appellerait Arcadegeddon.Peut-etre plus d'infos et une premiere video au State Of Play aujourd'hui ?