L'application PS5 permettant de s'immiscer dans l'univers d'Abandoned et y découvrir trailers et gameplay devait sortir il y a plusieurs jours avant d'être repoussée à aujourd'hui. Alors qu'on allait enfin découvrir le mystère autour du projet, Hasan Kahraman vient finalement d'annoncer qu'elle est repoussée une nouvelle fois, et cette fois-ci pas de plusieurs jours, mais pratiquement de deux mois. Il explique dans une nouvelle vidéo filmée encore une fois à l'iPhone (et dans le même décor que la première) que les membres du studio ont été sous pression depuis que les joueurs se sont emballés et souhaitent réellement faire une bonne première impression à ces derniers. Reste maintenant à voir ce que cela donnera lors de leur future présentation.Etrange ?