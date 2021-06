Takeshi Aramaki chef du studio Luminous Productions a révélé que le jeu utilisera la technologie "Fidelity FX Super Resolution" d'AMD qui permettra de booster le framerate des jeux PS5 car elles sont équipés du GPU AMD.M. Aramaki ajoute : "La mise en œuvre de la technologie de pointe d'AMD dans le développement de Forspoken est l'incarnation de cette philosophie. Avec Forspoken nous visons à atteindre la plus haute qualité visuelle jamais vue dans un jeu en monde ouvert".Cette video permet aussi de voir quelques nouveaux petits extraits.La sortie de Forspoken est prévue sur PS5 en 2022.

