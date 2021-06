Jeu claqué au sol, et il est probable que Abandonned soit juste une espèce de suite (ou amélioration) de ce jeu. Et du coup, on trouve les coincidences qu'on a envie de voir...---------------------------A voir aussi : Article de DENTON : https://www.gamekyo.com/blog_article456377.html ---------------------------Bon...Je regardais à tête reposé cette histoire de Blue Bird Games Studio.Déjà, leur logo et leur site sont totalement claqué au sol. MAIS, curieusement, même si c'est censé être un studio indé sorti de nulle part, Sony avait parlé d'eux par le passé sur le Playstation Blog (j'ai retrouvé ça today) :Je ne suis pas sûr que ce soit un retour de Silent Hill, mais j'ai la conviction que Hideo Kojima est derrrière tout cela, et tente de faire buzzer cet "Abandonned", suite spirituelle de Silent Hill ? Le jeu serait une exclue PS5, on exclut pas des négociations avec Konami ? J'suis paumé...Qu'est-ce qui me fait revenir là-dessus ?Blue Box a dit :Some gameplay facts to look forward to:next gen graphics4k60No HUD, manual ammo check, taking care of woundsrealistic cinematic survivalSnowflakes of bloodOn dirait vachement un cahier des charges à la PT...Sinon Recap par @SoSnake13Récapitulatif du mystère autour de @BBGameStudios :Un studio qui sort de nulle part a droit à une exposition sur le PS blog.L'ancienne version de site utilisait des images issues d'une banque de données d'images pour présenter leurs employés.Leur logo ressemble étrangement au logo de PlayStation Studio.Hasan Kahraman, Directeur de jeu, partage les mêmes initiales que Hideo Kojima.Le studio est basé dans la ville de Leiden (la ville où Johan Huizinga a utilisé le terme Homo ludens pour la première fois)La blue box est un dispositif qui permet de frauder les télécommunications pour les uns et d'explorer le plus grand réseau du monde pour les autres.Dans un tweet récent, le studio a utilisé le terme "Snowflakes of blood", un terme lié à P.THideo = Kahraman en Turc.Franchement, ça commence à faire beaucoup de coincidence. Le Studio dit également qu'il va présenter un truc le 20 juin prochain, dans 2 jours... Wait & See ^^ !Bon, désolé, je sais qu'il est détesté ici, mais Julien Chièze a fait un excellent résumé (par contre, putain cette miniature, j'suis super désolé) :