Résumé de la vidéo

1 - L'auteur de la vidéo a acheté une PS5 pour jouer à des jeux Next-Gen et avoir un retour sur investissement. (La PS5 est, pour lui, une espèce de PS4 sublimée).2 - La barrière de Gameplay. (utilisation de la Dualsense limitée)3 - Des jeux découpés. (des développeurs sont obligés de mettre des idées de coté pour que les jeux tournent sur 2 générations différentes4 - L'innovation retardée. (Level Design revue pour tourner sur la PS4, comme Final Fantasy VII Remake limité par sa sortie sur PS4)5 - Vision à 50%. (Flight Simulator, à quoi ressemblerait-il s'il avait été poussé à 100% pour la series X (?! Wtf)). La raison pour laquelle il n'y a pas de claque visuelle sur Next-Gen à part Demon's Souls, c'est à cause du Cross-Gen.6 - Le Downgrade. Il y a des jeux conçu pour être cross-gen. Mais quand un jeu est conçu Next-Gen et qu'il est porté sur ancienne génération, il y a des sacrifices à faire, d'où le downgrade. Gaspillage de ressources de développement7 - Aie, ça fait mal. À cause de la Cross-Gen, il y a des jeux Morts nés. Ici, l'auteur parle de Cyberpunk 2077.