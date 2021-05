Après avoir annoncé hier que Sony étendait son équipe XDEV à l'échelle mondiale, la société vient de révéler qu'elle recrute des producteurs pour travailler sur des titres AAA au Japon et en Asie. Le développement externe de Japan Studios fait place à XDEV comme prévu.Il sont a la recherche d'un senior producer, producer, et technical producer.

posted the 05/11/2021 at 03:47 PM by guiguif